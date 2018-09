Stellar Lumens, il recupero è ancora lontano

Segnale scattato con la chiusura al di sotto di 0.221 dollari; stop loss posizionato a 0.24 e target in area 0.18 dollari ed in estensione 0.11 dollari.

Il quadro tecnico di breve periodo rimane debole; per un'inversione di tendenza bisognerà aspettare almeno il recupero di 0.24 dollari, confermato in chiusura.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK