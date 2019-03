TRON annuncia una partnership con Tether

La Fondazione TRON ha annunciato una partnership strategica con Tether, al fine di integrare il token USDT sulla rete di Tron.

L'accordo prevede la migrazione della moneta USDT di Tether, che è ancorata al valore del dollaro USA, sulla rete TRON entro la fine del secondo trimestre del 2019.

L’USDT basato su TRC20 consentirà agli utenti di effettuare più facilmente transazioni con applicazioni decentralizzate (dapps) e protocolli basati sulla blockchain Tron.

TRON è la terza blockchain su cui Tether ha rilasciato il suo stablecoin.

