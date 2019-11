Truffe criptovalute, OneCoin scam del secolo: podcast a puntate

10/11/2019 18:16

Ruja Ignatova ha convinto tante persone a consegnare i risparmi di una vita, e poi è svanita senza lasciare traccia. Si tratta dell'ideatrice di OneCoin, ovverosia di quella che doveva essere una criptomoneta, e che invece si è rivelata essere, nel mondo crittografico, la truffa del secolo se si considera che, in accordo con quanto è stato riportato dal giornalista Jamie Bartlett su dailymail.co.uk, a marzo 2017 oltre 3,5 miliardi di sterline erano stati investiti nel sistema OneCoin che si è rivelato essere, in tutto e per tutto, uno schema piramidale.

Ruja Ignatova ricercata dall'FBI, terra bruciata dopo la truffa del secolo

Al momento non si sa dove sia Ruja Ignatova, ma quel che è certo è che è ricercata dall'FBI.



Ad oggi le vittime della truffa OneCoin sarebbero oltre un milione, e molte di queste si trovano in rovina finanziaria. E questo perché dietro a Ruja Ignatova c'era una nutrita schiera di promotori di OneCoin che hanno lavorato duramente in seminari e chat room informatiche in tutto il mondo.

La truffa è stata così spettacolare che la BBC ha realizzato sulla vicenda un podcast a puntate (clicca qui per ascoltarlo) per un totale di otto episodi.

La dottoressa Ruja vista come il nuovo Mark Zuckerberg

La dottoressa Ruja, alla Wembley Arena di Londra, durante un evento sold-out nel mese di giugno del 2016, in presenza di una folla urlante, affermò che non era troppo tardi per unirsi ad una rivoluzione finanziaria che, con OneCoin, sarebbe diventata più grande del Bitcoin (BTC) entro un paio d'anni.

I sostenitori di Ruja Ignatova l'hanno descritta come il nuovo Mark Zuckerberg.



Si diceva che avesse un quoziente intellettivo di oltre 200. Di sicuro la furbizia non le manca visto che, in base alle accuse mosse a suo carico, ora Ruja Ignatova è fuggita col malloppo.

