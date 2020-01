Un rally spaziale: Bitcoin rompe anche i 9300$

29/01/2020 11:46

Bitcoin rompe i 9200$ e si avvicina ai massimi di periodo nell'area di prezzo dei 10500$: un rally che segna sicuramente una svolta per l'oro digitale e per tutto il mercato delle criptovalute.

Spettacolare l'avvio di settimana con tre rotture fondamentali, 8200$, 8500$ e i 9200$ che contribuiscono ad affermare il trend in atto rialzista e affermano il rientro di investimenti nell'oro digitale.

Approfondisci questo articolo cliccando sul video qui sotto:

Un trend strutturato

Finalmente un trend diverso dagli altri, per via della sua struttura ciclica e senza forti rumori, che sta portando ad affermare il clima di positività e di consolidamento di un Bitcoin che finora ha dimostrato di non mollare mai.



(Iscriviti al canale telegram sulle criptovalute per analisi, approfondimenti, idee e news: clicca qui)

L'estensione di Fibonacci al 161%, dell'ultimo impulso rialzista che ha portato ai massimi dei 9100$, ci mostra un ottima zona di confluenza con i 10500$ che rappresenta anche una forte zona di resistenza statica testata molte volte dal mercato: questo comperterebbe un buon ritracciamento, dopo aver raggiunto tale livello, che potrebbe essere supportato dall'area compresa tra i 9300$ e i 10000$.

L'Rsi, a 9 periodi, indica una zona di ipercomprato che prelude un ritracciamento immnente, ma analizzando i suo comportamento con i picchi di massimi precedenti, potremo ipotizzare un mantenimento laterale di questa zona tale da avvalorare un ulteriore rialzo, consentendo al prezzo di arrivare al nostro target di medio periodo, i 10500$, prima di vedere scendere l'oscillatore nella zona opposta.

I volumi continuano ad essere saldi e continuano a segnalare una visione rialzista, in quanto aumentano in maniera costante e mostrando un gradimento, da parte degli investitori che continuano ad avere fiducia nel futuro del Bitcoin.

un aggiornamento che fortifica l'oro digitale

L'aggiornamento di Bitcoin porta velocità e maggiore sicurezza nelle transazioni garantendo a tutti gli investitori un maggior livello di privacy e un potenziamento nelle transazioni.

L'halving è imminente e gli addetti ai lavori attendono con ansia comunicati, da parte degli sviluppatori, che diano notizie certe sullo sviluppo della criptovalute più famosa al mondo e i cambiamenti apportati in via definitiva.

Il bitcoin nel frattempo fa segnare ottime prestazioni con un +45% dal 18 dicembre ed un inizio trend che per ora rotto livelli importanti e che si appresta ad abbattere il muro dei 10000$.

Iscriviti al NUOVO CANALE Telegram sulle criptovalute

Troverai una community attiva con idee, spunti operativi, news, articoli e tanto altro.

Fonte: News Trend Online