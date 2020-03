Alert Covid-19 in Lombardia: +1.377 contagi in 24 ore e oltre 200 nuovi decessi

16/03/2020 17:01

L'ultimo aggiornamento del bollettivo Covid-19 in Lombardia non fa trasparire miglioramenti della curva dei contagi. Oggi risultano 1.377 positivi in più nella Regione più colpita dal coronavirus, con il tiotale dei positivi a quota 14.649. I decessi sono 1.420 decessi, 202 in più rispetto a ieri.In terapia intensiva sono ricoverate 823 persone, 66 in più rispetto a ieri. Sono i dati riferiti nel pomeriggio dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Quelli nazionali saranno diffusi dopo le 18 come di consueto da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.I positivi sono 1.377 in più, "un dato inferiore a quello di ieri, in linea con quello degli altri giorni", mentre il dato dei ricoverati "è molto alto, sono 1.273 in più di ieri.