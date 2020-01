Avversione al rischio su azionario. Coronavirus scatena buy su oro e sell su petrolio

27/01/2020 07:22

Acquisti sull'oro, bene rifugio per eccellenza. Il contratto spot e i futures sul metallo prezioso sono saliti entrambi, durante le contrattazioni asiatiche, di mezzo punto percentuale, attestandosi rispettivamente a $1.579,47 e $1.579,1 l'oncia. Gli investitori optano per la fuga verso gli asset considerati più sicuri, in un momento in cui la paura del diffondersi del coronavirus fa temere gli scenari peggiori.I timori sulle conseguenze che il diffondersi del virus potrebbe avere non solo sull'economia cinese ma su quella di tutto il mondo affossano anche le quotazioni del petrolio. I futures sul WTI di New York hanno ceduto nelle contrattazioni asiatiche fino a oltre -2%, a $52,94 al barile. Ribassi di oltre -2% anche per il Brent, che scende a $59,39.