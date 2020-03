Banco BPM sospeso al ribasso, nuovi minimi storici e crollo -39% Ytd

10/03/2020 16:29

Banco BPM si unisce al coro di sospensioni al ribasso a Piazza Affari dopo una prima parte di giornata in forte rialzo. Il titolo del terzo gruppo bancario italiano per attivi cedeva al momento dello stop il 4,48% a 1,2355 euro, sui nuovi minimi storici. Da inizio anno il titolo è tra i peggiori del Ftse Mib con -39% circa.Dopo una prima parte di giornata in buon rialzo, il settore bancario paga dazio all'interno di una Piazza Affari che cede quasi il 3%. Pesa il possibile arrivo di nuove misure restrittive, in particolare la chiusura totale delle attività in Lombardia e Veneto (tranne servizi essenziali quali farmacie e supermercati).