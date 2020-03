Bank of England lancia bazooka anti-COVID 19: taglia tassi dallo 0,75% allo 0,25%

11/03/2020 08:15

Annuncio a sorpresa della Bank of England che, così come ha fatto la Federal Reserve di Jerome Powell, ha lanciato un bazooka anti-coronavirus, tagliando i tassi di riferimento dallo 0,75% allo 0,25%.Anche in questo caso il taglio è stato di 50 punti base. La Fed di Jerome Powell ha abbassato i tassi sui fed funds con un taglio di emergenza, portandoli nel range compreso tra l'1% e l'1,25%.Così si legge nel comunicato della Bank of England:"Alla fine del meeting speciale terminato il 10 marzo del 2020, la Commissione di Politica monetaria (MPC-Monetary Policy Committee) ha votato all'unanimità a favore della riduzione dei tassi di 50 punti base, allo 0,25%".