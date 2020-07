Bce: 'anche con allentamento lockdown ripresa disomogenea, incerta e imcompleta in tutto il mondo'

"Anche se, in tutto il mondo, si è provveduto a rendere meno severe le politiche di contenimento (lockdown da coronavirus), la ripresa a livello internazionale resta disomogenea, incerta e incompleta". E' quanto si legge nel bollettino economico della Bce, appena reso noto."I dati ricavati delle indagini indicano che la contrazione senza precedenti dell'economia mondiale nel primo semestre del 2020 sta lasciando spazio a segnali di un'inversione di tendenza. A giugno l'indice mondiale composito dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers“ Index, PMI) relativo al prodotto (esclusa l'area dell'euro) ha continuato a registrare un recupero dal minimo toccato ad aprile, raggiungendo il livello di 47,6. L'incremento di giugno hainteressato tutte le sottocomponenti. Anche il settore dei servizi, che aveva mostrato un ritardo rispetto a quello manifatturiero in termini di miglioramento, ha segnato unaforte ripresa. Si tratta di andamenti generalizzati che hanno caratterizzato inoltre quasi tutte le principali economie avanzate ed emergenti. Tuttavia, ovunque, ad eccezione della Cina, gli indici PMI hanno continuato a segnalare una contrazione, attestandosi su valori inferiori a 50 ed evidenziando la persistente debolezza dei livelli di attività a livello mondiale".

