Borse europee aprono in calo su timori per impatto coronavirus

18/02/2020 09:04

Le Borse europee si muovono in territorio negativo, sui timori per i possibili impatti del coronavirus sull'economia, in scia all'avvertimento lanciato da Apple sui suoi risultati relativi al primo trimestre del 2020. Il colosso di Cupertino ha fatto sapere che la ripresa della produzione nelle sue linee di assemblaggio in Cina è stato più lento del previsto e che quindi diventa difficile ora raggiungere il suo obiettivo di fatturato per il trimestre gennaio-marzo.In questo quadro, l'indice Eurostoxx 50 apre in ribasso dello 0,70%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,86%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,74% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,93%. La giornata odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro, tra cui spiccano i dati sul mercato del lavoro in Gran Bretagna e l'indice Zew in Germania.