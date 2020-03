Borse europee partono in rialzo dopo ok al maxi piano Usa

25/03/2020 09:06

Le Borse europee hanno avviato gli scambi in rialzo, proseguendo i guadagni di ieri anche se a un ritmo decisamente meno sostenuto. In apertura l'indice Eurostoxx 50 segna un progresso di quasi il 2%. A Francoforte il Dax sale del 2,8% e a Londra il Ftse100 incassa un +1,3%. Dopo una lunga trattativa, la Casa Bianca e il Congresso Usa hanno raggiunto l'accordo sul disegno di legge che prevede un piano di sostegno da 2 trilioni di dollari (2.000 miliardi di dollari) per contrastare gli effetti economici del coronavirus.Proprio la prospettiva di questo piano di rilancio aveva sostenuto i mercati ieri (anche in Europa) con Wall Street che ha visto il Dow Jones chiudere con un balzo di oltre 11 punti percentuali, il maggior rialzo in una sola sessione dal 1933. Ora gli investitori tornano a guardare anche all'evoluzione del contagio nel mondo.La seduta sarà movimentata anche da alcune indicazioni, tra cui spicca l'aggiornamento sull'inflazione in Gran Bretagna e l'indice Ifo, che misura il sentiment delle imprese in Germania.