Bper, Bper: titolo sospeso per eccesso di ribasso con -6%. Pesa notizia aumento capitale per finanziare acquisto filiali Intesa-Ubi

18/02/2020 09:45

Bper soffre dopo la notizia dell'accordo con cui Intesa SanPaolo, al fine anche di evitare dubbi delle autorità antitrust sul suo obiettivo di rilevare Ubi Banca, è pronta a cederle 400-500 filiali della banca risultante dalla merger. Il motivo è semplice: per finanziare l'acquisto di queste filiali, Bper lancerà un aumento di capitale fino a 1 miliardo di euro.Il titolo Bper scende e viene sospeso per eccesso di ribasso, con un calo teorico di quasi il 6% che zavorra l'azione a 4,366 euro.Occhio alla nota di Equita, che speficica che, "nell'ambito dell'Opa volontaria di ISP su UBI, BPE ha annunciato l'intenzione di acquisire 4-500 sportelli collocati prevalentemente in Lombardia a cui fanno capo 15bn di RWA pari al c40% del totale".Ora, continua Equita, "in base ai nostri calcoli, il prezzo pagato da BPE per gli sportelli in questione dovrebbe essere di circa 1bn ie 0.55x il P/TE e sarà finanziato con un aumento di capitale di 1bn (un miliardo) - pari al 40% della market cap. BPE stima un contributo all'utile di circa 150mn ie +44% della nostra stima 2023. Il deal dovrebbe quindi essere sostanzialmente neutrale dal punto di vista del capitale di BPE, visto che l'operazione è finanziata completamente con equity".Equita ha un rating buy su Bper e un target price a 5,1 rispetto ai 4,64 della chiusura di ieri.