Cade anche Enel: titolo sospeso a -4,6%, deragliano anche le altre utility

10/03/2020 16:19

Raffica sospensioni al ribasso a Piazza Affari e anche Enel, titolo di maggior peso di tutta Borsa Italiana, è stata sospesa per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. Al momento della sospensione il titolo della maggiore utiity europea cedeva il 4,6% a 6,779 euro. Molto male anche le altre utility con oltre -4% per Italgas ed Hera.Dopo una prima parte di giornata in buon rialzo, il settore paga dazio all'interno di una Piazza Affari che ha invertito la rotta e segna oltre -2% sui timori dell'arrivo di nuove misure restrittive, in particolare la chiusura totale delle attività in Lombardia e Veneto (tranne servizi essenziali quali farmacie e supermercati).