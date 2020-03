Castelli (MEF): "Cassa integrazione in tutta Italia e sospensione di mutui e tasse"

10/03/2020 11:07

’In tutta Italia viene garantita la cassa integrazione per quelle persone che lavorano in un contesto più piccolo. Abbiamo fatto un gran lavoro con il mondo delle banche. Sul credito stiamo garantendo in sistema che permetta liquidità alle imprese. C'è un pacchetto sulle famiglie importante a cominciare dal congedo ma al contempo una misura che sia un bonus, un voucher, un indennizzo fisso che permetta alle famiglie di poter proseguire” così il viceministro dell“economia Laura Castelli a Radio anch'io.Il numero due del dicastero di via XX Settembre assicura inoltre che saranno anche sospesi mutui e tasse a famiglie e privati. Anche il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha parlato di sospensione di tutti i pagamenti in tutta Italia a partire dalla prima scadenza del 16 marzo.