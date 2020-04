Compagnie aeree: nuovo allarme Iata, a rischio 25 milioni di posti di lavoro

07/04/2020 16:03

Nuovo allarme dell'International Air Transport Association (Iata) sul settore aereo. Secondo le sue ultime analisi, circa 25 milioni di posti di lavoro sono a rischio, in seguito al crollo della domanda di viaggi aerei nel mezzo della crisi Covid-19. Sono infatti circa 65,5 milioni le persone che dipendono dall'industria aeronautica, compresi i settori come viaggi e turismo.Tra questi, ci sono 2,7 milioni di posti di lavoro nelle sole compagnie aeree. Iata calcola che 25 milioni di posti di lavoro nel settore dell'aviazione e dei settori correlati saranno in pericolo in tutto il mondo: in particolare, 11,2 milioni riguarderanno l'area Asia-Pacifico, mentre 5,6 milioni di posti saranno a rischio in Europa.