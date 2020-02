Coronavirus Italia, Prometeia: Lombardia incide su Pil nazionale con 22,1%, Veneto con 9,2%

È molto probabile che, pur assumendo che si mettano in atto politiche di sostegno alle imprese in difficoltà e... FINANZA.COM - 27/02/2020 11:17

Quanto incidono le regioni italiane colpite dal coronavirus sull'economia italiana? Prometeia risponde spiegando che "il valore aggiunto delle regioni coinvolte in qualche misura (sono quelle nelle quali si è deciso il blocco delle attività didattiche in tutte le scuole) rappresenta nel complesso il 54% del totale Italia, con il seguente dettaglio: Piemonte (7.8%), Lombardia (22.1%), Veneto (9.2%), Emilia-Romagna (9.2%), Trentino Alto Adige (2.6%), Liguria (2.8%).Scendendo a livello provinciale, Lodi pesa lo 0.4% del PIL nazionale mentre Milano il 10.2%. Ciò senza tenere conto degli effetti di interazione tra le diverse aree"

