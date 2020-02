Coronavirus Italia spaventa Wall Street, futures Dow Jones oltre -400, oro vola a record in sette anni

24/02/2020 07:30

Futures sugli indici azionari americani in forte ribasso. Quelli sul Dow Jones cedono più di 400 punti (-1,38%), scambiando ai valori minimi della sessione. Gli e-mini S&P sono in calo di 48 punti (-1,4%) e i futures sul Nasdaq arretrano di 185 punti (-1,9%).Focus anche sul boom delle quotazioni dell'oro. I prezzi del contratto spot sono volati nella giornata di ieri di oltre 30 dollari o +1,83%, salendo fino a $1,679,70 l'oncia, al record dal 6 febbraio del 2013, dunque in sette anni.Tra i motivi dell'avversione al rischio, i contagi del coronavirus che hanno colpito i paesi al di fuori della Cina, come l'Italia e la Corea del Sud.In particolare, l'Italia è il paese ex Asia più colpito dal coronavirus, con 152 casi di persone infettate e tre decessi a causa della malattia del coronavirus COVID-19.Come riporta l'Ansa, per gli 11 paesi delle zone focolaio è scattato il cinturamento: posti di blocco delle forze dell'ordine impediscono l'ingresso e l'uscita degli abitanti (circa 50mila in tutto).La Lombardia si conferma la regione con il più alto numero di contagiati, 112, compresi i due morti. Chiuse scuole, università. Divieto di ingresso anche ai musei. Sospese le messe, stop anche alle visite al Duomo di Milano (per i turisti) ed alla Scala.Aperti i negozi, ma non i bar ed i locali notturni, chiusi dalle 18 alle 6.