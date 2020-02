Coronavirus: Oms, alzato il livello di rischio. Non è ancora pandemia ma prepariamoci

25/02/2020 07:44

L'epidemia di coronavirus ha accelerato in tutto il mondo, tanto che l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha alzato il livello di rischio a una potenziale pandemia. "Dobbiamo concentrarci sul contenimento (della nuova epidemia di coronavirus, ndr), mentre facciamo tutto il possibile per prepararci a una possibile pandemia", ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. In particolare, l'Oms ha giudicato "molto preoccupante (...) l'improvviso aumento" di nuovi casi in Italia, Corea del Sud e Iran. L'Italia è il terzo paese al mondo per numero di contagi (oltre 200 i casi confermati e 7 decessi). Tuttavia, ha osservato un rallentamento della diffusione in Cina, il paese di origine del virus, dall'inizio di febbraio.