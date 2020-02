Coronavirus, OMS: 'Il COVID-19 non è pandemia, ma epidemia in diverse parti del mondo'

24/02/2020 16:33

"Il COVID-19 (malattia provocata dal coronavirus) non è una pandemia, ma un'epidemia in diverse parti del mondo". Lo afferma il WHO (World Health Organization o anche OMS Organizzazione Mondiale della Sanità).Da segnalare che, in base al dizionario Treccani, la pandemia è una "epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti. La pandemia - si legge ancora - può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell'uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo"."L'epidemia - si legge sempre nel dizionario Treccani è invece "la manifestazione collettiva d'una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o [...] locuzione 'malattie infettive emergenti e riemergenti' (aumento dei casi di tubercolosi, gravi epidemie da Escherichia coli, diffusione dell'AIDS ecc.)".Rilevante oggi è il panico sui mercati azionari, con il Dow Jones che ha ceduto nelle prime battute della sessione fino a -830 punti, o -2,9%, a 28.162 punti, il Nasdaq che ha fatto -314 punti o -3,3% a 9.263, e lo S&P -90 punti (-2,7%), a 3.244 punti. Il Ftse Mib cede quasi -6% a 23.297 punti circa, dopo la notizia di nuovi casi di