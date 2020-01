Cyber Security: Consob e Banca d'Italia insieme per sicurezza settore finanziario

Candlestick: Three Inside Up Bullish 15/01/2020

Si prevede un avvio in rialzo per Wall Street, che proseguirebbe così i guadagni di ieri scattati con la firma... FINANZA.COM - 16/01/2020 14:31

Rally oggi a Piazza Affari per UBI Banca che si è portata in questi minuti sui massimi intraday a 2,93 euro, i... FINANZA.COM - 16/01/2020 14:59

La Banca d“Italia e la Consob hanno concordato una strategia comune per rafforzare la sicurezza informatica del settore finanziario italiano attraverso specifiche misure rivolte alle infrastrutture finanziarie, come sistemi di pagamento, controparti centrali, depositari centrali e sedi di negoziazione dei titoli. La strategia, spiegano le due in una nota congiunta, mira a contrastare le minacce informatiche legate allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell“economia digitale, a innalzare la sicurezza degli operatori finanziari e dei servizi digitali offerti a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, nonché ad assicurare l“affidabilità del sistema finanziario nel suo complesso. Il piano d“azione riguarda diverse aree di intervento: regolamentazione e supervisione, cooperazione pubblico-privato, formazione e sviluppo di consapevolezza sui rischi cibernetici.

