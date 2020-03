Decreto anti COVID-19, Gualtieri: 'utilizzeremo forse tutti 25 mld stimati, liquidità massiccia a famiglie e imprese'

Bce, Gualtieri dopo frase Lagarde spread: 'non si può cambiare linea Whatever It Takes di Draghi'

La Federal Reserve di Jerome Powell ha tagliato a sorpresa i tassi sui fed funds Usa allo zero per cento, lanc... FINANZA.COM - 15/03/2020 22:27

"Non si può cambiare la linea Whatever It Takes di Draghi". Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, ... FINANZA.COM - 15/03/2020 22:42

"Arriveremo forse ad utilizzare tutti i 25 miliardi" stimati. Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, in collegamento video con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. Con "il decreto 'Marzo', diamo liquidità massiccia a imprese e a famiglie con la sospensione delle rate su prestiti e mutui", ha precisato, riguardo al decreto del governo, concepito per far fronte all'emergenza economica provocata dal coronavirus.

