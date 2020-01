Durata governo M5S-PD, Renzi: 'vediamo dopo verifica. Certo non tutta la vita con Toninelli'

15/01/2020 08:49

"Questo lo vediamo dopo la verifica. Noi siamo per arrivare a fine legislatura, ma non ci possono chiedere di stare con Toninelli tutta la vita". Così l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva Matteo Renzi in un'intervista ad Avvenire, riguardo alla durata del governo M5S-Pd."L'auspicio che l'Italia torni a correre "è anche il mio - conferma Renzi -. Sblocchiamo i cantieri, diamo risorse alle imprese, anziché costringerle a trasferirsi dalla Sicilia all'Albania per la minaccia della tassa sulle bibite zuccherate, investiamo sulle famiglie e sul ceto medio. Meno discussioni sulle alleanze e più concretezza nell'azione di governo: noi ci siamo".Sui rapporti con il MoVimento di Luigi Di Maio, precisa: "A me non interessa l'alleanza stabile" con il M5s. "A me interessa il Paese stabile. Se Pd e 5 Stelle si vogliono sposare, è un loro diritto farlo. Noi abbiamo fatto questo governo solo per evitare i pieni poteri a Salvini. Siamo pronti a dare una mano, ma non a diventare giustizialisti per far piacere a Di Maio. Non accetterò che al Sud si diano sussidi senza creare i posti di lavoro che lo sblocco dei cantieri permetterebbe. Sa quante persone chiedono di lavorare in nero per non perdere il reddito di cittadinanza? È una follia".Riguardo ai rapporti con il PD, il numero uno di Italia Viva si dice pronto a lavorare con un partito che "è pieno di tanti amici". E, aggiunge, "ho molto rispetto per il dibattito che si è aperto dopo l'annuncio delle intenzioni di Zingaretti. Ma da quel che vedo, il Pd punta a fare una cosa molto a sinistra, recuperando magari la Cgil, Bersani e D'Alema: tutto legittimo, ma noi puntiamo a essere radicalmente riformisti. Tutta un'altra storia".