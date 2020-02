Giappone: produzione industriale -2,5% a/a a gennaio, prima emergenza coronavirus nel mondo

La lettura preliminare del dato relativo alla produzione industriale del Giappone relativo al mese di gennaio indica un rialzo, su base mensile, dello 0,8%, meglio del +0,2% atteso e in rallentamento rispetto al precedente +1,2%. Su base annua, la produzione industriale è scesa del 2,5%, meglio del -3,1% stimato dagli analisti e al precedente -3,1%. I dati si riferiscono al periodo precedente l'esplosione dell'emergenza del coronavirus in Cina e nel mondo, che risale alla fine di gennaio circa.

