Giappone: produzione industriale tiene a febbraio, Tokyo paventa -5,3% a marzo

31/03/2020 08:26

Nel mese di febbraio la produzione industriale del Giappone è salita dello 0,4% su base mensile, meglio della variazione pari a zero attesa, e in rallentamento rispetto al +1% di gennaio. Su base annua, il dato è scivolato del 4,7%, poco meglio rispetto al -4,8% stimato, in peggioramento rispetto alla flessione del 2,3% del mese precedente.Occhio alle previsioni del Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria del Giappone che, nel diramare l'indicatore, ha reso noto di prevedere per il mese di marzo un tonfo del 5,3% su base mensile a causa dell'impatto del coronavirus sull'economia e, per aprile, un recupero del 7,5%. E il peggio è che sia le stime di marzo e di aprile non prendono comunque in considerazione l'effetto complessivo totale sull'economia - evidentemente ancora non facile da calcolare - del diffondersi del COVID-19.