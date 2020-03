Gran Bretagna: BoE mantiene tassi allo 0,1% dopo recente taglio, decisione unanime

USA: rialzo shock per sussidi di disoccupazione in ultima ottava

Tasse non pagate: come tracciare debiti fiscali, uscire dal caos

Il Gruppo Mediobanca con i suoi dipendenti hanno donato 1,1 milioni di euro in favore della lotta contro il Co... FINANZA.COM - 26/03/2020 12:34

La Bank of England (BoE) ha confermato la sua politica monetaria. Nella riunione odierna, la BoE ha mantenuto i tassi di interessi fermi allo 0,10% dopo i due tagli a sorpresa delle scorse settimane che hanno ridotto il costo del denaro in maniera progressiva dallo 0,75% iniziale. Confermato anche l'aumento degli acquisti di titoli di stato e obbligazioni societarie di 200 miliardi di sterline a una cifra complessiva di 645 miliardi di sterline.La decisione, ha precisato la BoE, è stata presa all'unanimità.

