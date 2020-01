Gualtieri: "Prevediamo un rimbalzo nel primo trimestre 2020"

31/01/2020 15:09

Quarto trimestre con il segno meno per il PIL italiano. Secondo i dati preliminari, l“Istat stima che il prodotto interno lordo tricolore sia diminuito dello 0,3% nel quarto trimestre 2019 rispetto al trimestre precedente e sia rimasto invariato in termini tendenziali. Le attese di consensus erano per un progresso dello 0,1% t/t e dello 0,3% a/a.’Esamineremo i dati a fondo e faremo le nostre valutazioni, ma la caduta del quarto trimestre sembra legata a fattori di calendario, alla destagionalizzazione e al tempo di novembre che ha penalizzato le costruzioni. Noi prevediamo un rimbalzo nel primo trimestre 2020". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri commenta i dati sull'andamento del Pil, considerando che "si consolida il dato 2019 con un aumento dello 0,2%, migliore del previsto”. ”Saremo ancora più determinati sul 2020” continua il titolare del dicastero di via XX Settembre.Commenta positivamente le parole del ministro, il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola. "Gualtieri ha dato risposte chiare, ci sono fenomeni legati alla congiuntura mondiale, al numero di giorni e soprattutto mi sembra che a gennaio ci sia un segnale diverso e se chiudiamo il 2019 con lo 0,2% di crescita nel 2019 e veramente riusciamo a fare lo 0,5-0,6% nel 2020 un passo avanti lo possiamo fare".