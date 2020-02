Intesa Sanpaolo lancia offerta per acquistare Ubi Banca

18/02/2020 00:01

Esplode a sorpresa il risico bancario. intesa Sanpaolo ha promosso una Offerta pubblica di scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca. L“operazione, rimarca la maggiore banca italiana in una nota, ha come obiettivo strategico il rafforzamento della sostenibilità della creazione di valore per tutti gli stakeholder con un“unione basata su modelli di business affini e su valori condivisi, che non presenta complessità significative anche in considerazione della comprovata capacità di Intesa Sanpaolo di realizzare integrazioni.Il perfezionamento dell“operazione - atteso entro la fine di quest“anno e subordinato all“ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti e alle condizioni indicate nella predetta odierna comunicazione, che saranno ulteriormente dettagliate nel Documento di Offerta - permetterà al Gruppo risultante di rafforzare il supporto all“economia reale e sociale consolidando il proprio ruolo di prima banca italiana con quote di mercato di circa il 20% in tutti i principali settori di attività, accrescendo la creazione e distribuzione di valore con la realizzazione di importanti sinergie senza costi sociali e con la riduzione del profilo di rischio senza costi straordinari per gli azionisti.