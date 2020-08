Lavoro: Cnel, smartworking passi da emergenza a normalità

12/08/2020 14:28

’Lo smart working è stato uno strumento molto utile durante l“emergenza, ora occorre renderlo strutturale. Il grande numero di contratti scaduti e la nuova stagione della contrattazione che si sta aprendo non può non tenerne conto”. Ad affermarlo è Tiziano Treu, presidente del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro). In Italia, prima che l“emergenza sanitaria costringesse al lockdown, lavoravano da remoto circa 500mila lavoratori, mentre nelle settimane di isolamento imposto da Covid-19 si stima che i lavoratori a distanza abbia­no raggiunto gli 8 milioni. La gran parte degli smart workers - l“82% - ha cominciato a lavorare da casa solo a seguito dell“emergenza sanitaria. La pandemia da Covid-19 ha cambiato radicalmente il lavoro e l“organizzazione aziendale, nelle imprese come nelle pubbliche amministrazioni.