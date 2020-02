Lombardia propone estensione misure restrittive per un'altra settimana, compresa chiusura scuole

28/02/2020 19:32

La Regione Lombardia, nella quale oggi il totale dei casi di coronavirus è salita a 531 casi di positività (di 85 in terapia intensiva), ritiene opportuni altri 7 giorni di chiusura di scuole, musei, cinema, teatri, locali e palestre e chiederà al governo di mantenere le misure previste dall“ordinanza della scorsa domenica per fronteggiare la diffusione del coronavirus.LO ha reso noto l“assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Sulle scuole, il premier Giuseppe Conte, ha reso noto che ci sarà un aggiornamento fino a domani.’Intendiamo mantenere per un“altra settimana sia nei Comuni della zona rossa che in tutta la regione gialla le misure previste dall“ordinanza di domenica scorsa.Questa è la nostra proposta”, ha detto Gallera in conferenza stampa rimarcando come le misure adottate permettono di controllare la diffusione del virus ed evitare che il virus colpisca tutta la regione. "Solo con 14 giorni possiamo capire se la diffusione passerà da uno a 2 a 1 a 1″, ha aggiunto l'assessore.