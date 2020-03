Luxottica, rinnovata licenza per 10 anni con Dolce & Gabbana

18/03/2020 08:42

Luxottica ha annunciato oggi di aver rinnovato in maniera anticipata l'accordo di licenza in esclusiva con Dolce&Gabbana per la progettazione, la produzione e la distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Dolce&Gabbana. Il rinnovo decennale è effettivo dal 1° gennaio 2020 e avrà decorrenza fino al 31 dicembre 2029."Continueremo a lavorare insieme per tradurre il concetto di lusso nel mondo dell“eyewear nel decennio a venire come abbiamo fatto negli ultimi quindici anni”, ha commentato Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di Luxottica.