Market mover: l'agenda di giovedì 30 gennaio

Ikea ha deciso di chiudere in via temporanea tutti i suoi 30 punti vendita presenti in Cina. Soltanto ieri, il... FINANZA.COM - 30/01/2020 08:00

L'agenda macro odierna propone tanti dati, tra cui il tasso di disoccupazione in Germania, Italia e area euro. Alle 13 in arrivo le decisioni di politica monetaria dell'istituto centrale britannico, con il mercato che resta diviso sulla possibilità di un taglio dei tassi proprio nel primo meeting dell'anno. Nel corso del pomeriggio da monitorare anche l'inflazione in Germania e il Pil Usa relativo al quarto trimestre 2019.

