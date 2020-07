Piazza Affari cauta con euro forte, Saipem festeggia nuovi contratti

22/07/2020 09:52

Piazza Affari si muove in maniera altalenante intorno alla parità, in linea con i listini europei che rimangono cauti a poco più di 24 ore dell'accordo storico sul Recovery Fund, che ha portato l'euro al livello più alto egli ultimi 18 mesi. Gli investitori sembrano essere tornati in preda a un'ansia da coronavirus, che continua a diffondersi negli Stati Uniti, ma anche in America Latina, alimentando l'incertezza per il futuro dell'economia globale.Non a caso l'oro continua ad essere acquisto, con i contratti che salgono fino a quota 1.857 dollari l'oncia, record in nove anni. In questo quadro, l'indice Ftse Mib ha tentato di reagire a un avvio fiacco per poi tornare ancora sotto la parità con un -0,45% in area 20.729 punti.Tra i titoli di Piazza Affari, in evidenza Saipem che sale tra i migliori del paniere principale con un balzo di quasi il 3%, festeggiando i nuovi contratti nell'eolico offshore per oltre 90 milioni di euro.Ancora acquisti sulle banche, guidate da FinecoBank che segna un +2,8% seguita da Banco Bpm con un +2,5%. In vetta al listino principale sale però Buzzi Unicem con un balzo di quasi 3 punti percentuali. Scivola invece sul fondo del listino Enel con un ribasso di circa l'1%.