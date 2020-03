Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo in avvio

05/03/2020 08:34

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in rialzo, incoraggiate dal rally di Wall Street. Ieri il Dow Jones ha riportato il suo secondo rialzo più grande di sempre in termini di punti. E' stata inoltre la seconda volta in appena tre giorni che l'indice ha messo a segno un balzo pari o superiore ai 1.000 punti. A sostenere gli scambi anche la speranza di un sostegno all'economia da parte delle banche centrali per contrastare l'impatto del coronavirus.Intanto il Congresso Usa ha varato un pacchetto di misure straordinarie contro la diffusione del virus, per un valore di 8 miliardi di dollari. Mentre l'Fmi ha annunciato un piano da 50 miliardi di dollari per aiutare i paesi più in difficoltà a far fronte all'emergenza del Covid-19. Per quanto riguarda l'Italia, il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver firmato il Dpcm, decreto con nuovi provvedimenti anti-coronavirus. Conte, in un messaggio video su Facebook, parlando delle ricadute del coronavirus sui conti pubblici, a causa della misure e spese straordinarie che il governo sta varando per contenere la diffusione della malattia, ha fatto sapere che l'Italia chiederà alla Ue tutta la flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno.Coronavirus a parte, oggi attenzione alla riunione dell'Opec+ a Vienna, che proseguirà anche domani. Il cartello dei paesi produttori di petrolio potrebbe decidere un taglio delle produzione per fermare la discesa dei prezzi in vista di un calo della domanda a causa di un possibile rallentamento economico legato al coronavirus.