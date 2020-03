Piazza Affari e Borse europee previste positive nel tentativo di rimbalzo in avvio

10/03/2020 08:42

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in territorio positivo, in un tentativo di rimbalzo dopo un lunedì nero, incoraggiato dai guadagni dei listini asiatici. Questa mattina Tokyo ha terminato con un progresso dello 0,85% sulla speranza di un nuovo pacchetto di aiuti all'economia che dovrebbe arrivare dal governo. Stando a quanto riporta Reuters, il ministro delle Finanze Taro Aso ha detto che il governo di Shinzo Abe è pronto a rivelare un secondo pacchetto di misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Giappone. Anche il governatore della Bank of Japan Haruhiko Kuroda ha sottolineato che la BoJ stao già agendo in risposta all'emergenza. Intanto da Oltreoceano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che prenderà provvedimenti importanti per proteggere l'economia contro l'impatto del coronavirus. Allo studio ci sarebbe una riduzione delle imposte. La proposta verrà discussa in Congresso e già oggi potrebbe esserci l'annuncio con una conferenza stampa.La seduta odierna sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro. In particolare l'aggiornamento sulla produzione industriale in Italia. In uscita anche la lettura finale del Pil dell'Eurozona relativo al quarto trimestre del 2019. L'attenzione rimane comunque rivolta allo sviluppo del coronavirus in Italia e nel resto del mondo. Ieri sera il premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto che entra in vigore questa mattina e per cui le restrizioni imposte alla Lombardia e a 14 province italiane sono state estese a tutto il territorio italiano. Oggi è prevista l'audizione parlamentare del ministro dell'Economia Gualtieri sulla richiesta di scostamento dagli obiettivi di deficit a causa dell'emergenza coronavirus. A livello societario, da monitorare Ferragamo e Terna che alzeranno il velo sui conti di bilancio.