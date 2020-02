Powell (FED): "Attuale politica monetaria rimarrà probabilmente adeguata"

Candlestick: Three Inside Up Bullish 08/02/2020

Seduta dai due volti per FinecoBank a Piazza Affari. Dopo la diffusione dei conti 2019 in crescita e il divide... FINANZA.COM - 11/02/2020 14:54

’L'attuale posizione della politica monetaria rimarrà probabilmente adeguata” ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell nel suo rapporto monetario semestrale al Congresso. Il numero uno della banca centrale americana ha sottolineato che l'attuale politica monetaria della FED rimarrà ’probabilmente appropriata" finché i dati sull'economia Usa saranno quelli attuali. Al contempo Powell si è dichiarato soddisfatto dell'attuale livello dei tassi di interesse tra l'1,5% e l'1,75%, suggerendo che non si prevedono ulteriori tagli a meno che le condizioni economiche non cambino in modo significativo. ’La Fed, dichiara Powell, "ritiene che l'attuale posizione della politica monetaria sosterrà il proseguimento della crescita economica, un forte mercato del lavoro e l'inflazione che ritornano all'obiettivo simmetrico del 2%".

