Renault: nel I semestre vendite globali in calo del 34,9% a causa del Covid

La francese Renault ha evidenziato nel primo semestre dell'anno un pesante calo delle vendite a causa del Covid-19, ma guarda con fiducia alla seconda metà dell'anno. Nei primi sei mesi del 2020, le vendite sono scese del 34,9% nel mondo, in un mercato in calo del 28,3%, a causa del Covid-19, che ha costretto la sospensione delle attività commerciali e industriali di Renault nella maggior parte dei paesi da metà marzo. Il calo delle vendite del gruppo è principalmente dovuto alla sua forte esposizione ai paesi che hanno subito un rigoroso contenimento."Il mondo ha attraversato una crisi senza precedenti con un forte impatto sulle nostre attività - ha dichiarato Denis le Vot, membro del Comitato esecutivo, direttore vendite e regionale di Renault - (...) Stiamo iniziando la seconda metà dell'anno con un livello molto elevato di ordini, un livello soddisfacente di stock, un maggiore posizionamento dei prezzi su tutta la gamma e una nuova offerta ibrida E-TECH".

