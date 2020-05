Market of the Week – Mighty Tech

Revolut lancia Revolut Junior in Italia, l'app per genitori e bambini da 7 a 17 anni

"L“emergenza sanitaria in corso, legata alla diffusione del Covid-19, influirà in maniera decisa sull“evoluzio... FINANZA.COM - 13/05/2020 08:52

"Il debito italiano è sostenibile, in quanto gli interessi che Roma paga (sui titoli di stato) non sono molto ... FINANZA.COM - 13/05/2020 09:08

Dopo il successo del lancio nel Regno Unito lo scorso marzo, arriva anche in Italia Revolut Junior, un“app per... FINANZA.COM - 13/05/2020 09:33

Calo a doppia cifra degli utili trimestrali per Mediaset. Il gruppo di Cologno Monzese ha mandato in archivio ... FINANZA.COM - 13/05/2020 09:44

Dopo il successo del lancio nel Regno Unito lo scorso marzo, arriva anche in Italia Revolut Junior, un“app per genitori e bambini dai 7 ai 17 anni creata specificamente da Revolut, piattaforma finanziaria globale con oltre 10 milioni di clienti nel mondo.L“app dedicata ai clienti Premium e Metal italiani ha l“obiettivo di promuovere le buone abitudini nella gestione del denaro già in tenera età utilizzando parametri sicuri e grazie alla guida di un adulto. Gli account possono essere creati solo da un genitore o tutore legale che è già un utente Revolut e offrono gli strumenti necessari a insegnare ai più giovani le capacità nella gestione del denaro di cui avranno bisogno quando diventeranno finanziariamente indipendenti.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK