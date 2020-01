Risk off sui mercati: avvio in rosso in Europa, dominano timori per coronavirus

27/01/2020 09:12

Prevalgono le vendite sui mercati europei, con gli investitori che preferiscono rifugiarsi negli asset considerati più sicuri e stare lontani dall'equity. Nei primi minuti di contrattazioni, l'indice tedesco Dax lascia sul terreno oltre l'1,5% a 13.368 punti, mentre il Cac40 e il Ftse 100 cedono rispettivamente l'1,39% e l'1,5 per cento.Sui mercati dominato le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus che fanno temere gli scenari peggiori. E i timori sulle conseguenze che il diffondersi del virus potrebbe avere non solo sull'economia cinese ma su quella di tutto il mondo affossano anche le quotazioni del petrolio (Wti e Brent cedono oltre il 2%).Intanto i mercati cinesi restano chiusi fino al prossimo 2 febbraio, in base a quanto hanno stabilito le autorità, che hanno esteso la pausa dovuta alla festività del Capodanno Lunare. A livello macro da monitorare oggi le nuove indicazioni in arrivo dalla Germania, con la pubblicazione dell'indice Ifo.