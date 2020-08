Startup: investimenti per 5,7 milioni con il programma Seed per il Sud

13/08/2020 13:35

CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione ha stabilito investimenti per 5,7 milioni di euro, nell“ambito del programma Seed per il Sud, dedicato a sostenere le giovani imprese innovative del Mezzogiorno. Gli investimenti sono destinati a 30 startup in fase seed e pre-seed, selezionate fra le 67 realtà esaminate.Su 30 interventi deliberati, 23 sono stati siglati e i prossimi 7 sono in chiusura nelle prime settimane di settembre. 14 startup sono residenti in Campania, 8 in Puglia, 4 in Calabria, 3 in Sicilia e 1 in Sardegna. L“investimento ha generato un effetto attrattivo di altri capitali privati per 4,3 milioni di euro, portando il collocamento complessivo a 10 milioni di euro.Seed per il Sud è un“iniziativa del Fondo Italia Venture II che ha l“obiettivo di finanziare startup con interventi fino ad un massimo di 300 mila euro ciascuna, entro settembre 2020.