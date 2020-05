Stavolta Moderna azzoppa Wall Street, scienziati scettici su esiti test vaccino anti-COVID

20/05/2020 08:05

Effetto Moderna su Wall Street, stavolta negativo. Gli indici azionari Usa hanno azzerato i guadagni incassati durante la seduta, dopo la pubblicazione di un rapporto che ha messo in dubbio l' esito dei test sperimentali sul proprio vaccino che la società biotech Moderna aveva annunciato in pompa magna nella giornata di lunedì.Lunedì i mercati erano balzati proprio a seguito dell'annuncio Moderna, che aveva reso noto che i test effettuati sull'uomo con il vaccino anti-COVID-19 avevano dato risultati positivi, visto che il vaccino era stato capace di produrre anticorpi contro il virus in tutti i 45 partecipanti all'esperimento.Il titolo Moderna, che è schizzato dall'inizio del 2020 del 250%, era balzato del 30% circa.Le cose non sono andate bene invece ieri quando, dopo la diffusione del rapporto di STAT News - "Vaccine experts say Moderna didn't produce data critical to assessing Covid-19 vaccine" - le azioni del gruppo hi-tech sono scese del 10,41%.Il Dow Jones Industrial Average è così capitolato di 390,51 punti (-1,59%), a 24.206,86, lo S&P 500 ha perso 30,97 punti (-1,05%) a 2.922,94 e il Nasdaq Composite è sceso di 49,72 points, (-0,54%), a 9.185,10.Il punto, come ha scritto nell'articolo Helen Branswell, giornalista di STAT News esperta in malattie infettive, è che intanto Moderna non ha reso noti i risultati del suo test su riviste scientifiche e, inoltre, "quello che sappiamo è stato diffuso tramite comunicati stampa"."Ciò non è sufficiente a generare fiducia nella comunità scientifica. Moderna avrà stupito i media, ma ha fornito davvero poche informazioni e, soprattutto, ha diffuso parole, non dati. Questo è importante: se chiedete a uno scienziato di leggere l'articolo di una rivista, quello guarderà alle tabelle con i dati, non alle dichiarazioni del management. Nel caso della scienza, i numeri parlano più delle parole".STAT News è un sito specializzato nella produzione di articoli di medicina e biotech. E' stato lanciato il 4 novembre 2015 da John W. Henry, il proprietario di The Boston Globe.