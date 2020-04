Tesmec firma un contratto nel settore ferroviario con la società Lituana UAB "KMT"

22/04/2020 12:02

Tesmec Rail, controllata di Tesmec, gruppo leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti, tecnologie e soluzioni integrate per la fornitura di energia, dati e materiali, ha firmato un contratto relativo alla progettazione, produzione e fornitura di un nuovo veicolo diagnostico semovente con la società Lituana UAB "KMT".UAB "KMT" si è aggiudicata la gara d'appalto indetta dalle Ferrovie Lituane, uno dei maggiori gruppi ferroviari dei Paesi Baltici, relativa alla fornitura di un veicolo diagnostico innovativo e ha scelto il know-how e l'esperienza di Tesmec Rail, che fornirà il veicolo su cui verranno montati apparati di diagnostica forniti dalle società Sperry Inc. e Graw Sp.zo.o.Tesmec Rail fornirà, grazie all“esperienza maturata con RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a cui sono stati forniti due esemplari del modello ’FALCO”, un veicolo della stessa classe, con velocità fino a 140 km/h, progettato e prodotto in conformità alle norme di sicurezza europee EN 14033. La consegna del mezzo è prevista per aprile 2021.Il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni ha commentato: ’Questo contratto permette al nostro Gruppo di proseguire con successo lo sviluppo nel ferroviario, un business che gode di notevoli prospettive di crescita nei molti Paesi in cui Tesmec è presente. La nostra strategia, infatti, prevede di puntare, anche all“estero, sui settori strategici e infrastrutturali che diventeranno ulteriormente cruciali in un contesto di rilancio dell“economia caratterizzato da importanti piani di investimento.”