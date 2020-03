UniCredit: assemblea ordinaria e straordinaria il 9 aprile a Milano, ma rischio rinvio per emergenza COVID-19

10/03/2020 07:29

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, in unica convocazione, il 9 aprile 2020, alle ore 10.00. La banca precisa tuttavia che la data e il luogo dell'assemblea "potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle autorità competenti per l'emergenza Covid-19, efficaci alla data del 9 aprile, vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel comune di Milano".L'ordine del giorno prevede, per la parte ordinaria, i seguenti punti:1. Approvazione Bilancio 2019; 2. Destinazione del risultato di esercizio 2019; 3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili; 4. Eliminazione di c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva; 5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori; 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del compenso; 7. Sistema Incentivante 2020 di Gruppo; 8. Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione; 9. Relazione sui compensi corrisposti; 10. Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023 (Piano LTI 2020-2023); 11. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.Per la parte straordinaria, invece, questi sono i temi dell'assemblea:1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 18.779.138 al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2019 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie; 2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 123.146.209 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2020 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie; 3. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale; 4. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguentiIl dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 22 aprile 2020, con data di stacco della cedola il giorno 20 aprile 2020.