Wall Street apre in calo, fanno paura coronavirus e warning di Microsoft

27/02/2020 15:39

Wall Street apre gli scambi in rosso sull'onda dei timori per la diffusione del coronavirus fuori dai confini cinesi. Nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones scivola dell'1,92%, l'S&P500 cede il 2,17% e il Nasdaq segna una flessione del 2,74%. Ieri il CDC (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie in Usa) ha comunicato il primo caso di coronavirus negli Stati Uniti di origine sconosciuta. A questo si è aggiunto l'annuncio di Microsoft che ha lanciato un warning, comunicando di non ritenere che riuscirà a centrare le stime sul fatturato che aveva precedentemente fornito per la divisione More Personal Computing. La divisione include i prodotti Windows. Il titolo parte con un calo del 2,5%.Intanto dal fronte macro è giunto il dato sul Pil. L'economia degli Stati Uniti è cresciuta nel quarto trimestre del 2019 a un ritmo del 2,1% su base annualizzata rispetto al periodo precedente. Ma il mercato guarda già al primo trimestre del 2020, cercando di capire quale impatto potrà avere sul Pil l'epidemia di coronavirus.