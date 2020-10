Amazon rende la tua casa più “intelligente”: scopri le novità!

03/10/2020 08:00

Fino a qualche anno fa sembrava fantascienza, mentre ora è una realtà alla portata di tutti: la domotica, ovvero la scienza che si occupa della tecnologia legata alla casa, è un mercato in crescita. La ricerca e l’innovazione cerca di migliorare la qualità della nostra vita in tutti i campi, e quale luogo più frequentato e vissuto che casa propria.

Lo afferma hdblog.it:

“In questo periodo di emergenza sanitaria ed economica c'è un mercato che di crisi non vuole nemmeno sentirne parlare: è quello dei dispositivi "intelligenti" per la casa, che comprende TV, speaker e videocamere, tutte rigorosamente smart.”

Secondo l’articolo, entro la fine dell’anno arriveremo ad un +4,1% mentre ora del 2024 ci si aspetta un +14% su base annua.



La spiegazione dell’incremento della richiesta di questo tipo di prodotti parrebbe essere collegata al lockdown: aumentando il tempo passato a casa, aumenta la domanda di dispositivi smart per la vita domestica.

E chi meglio di Amazon può soddisfare questa richiesta.

Già con Alexa si è accaparrato una grossa fetta del mercato degli assistenti personali intelligenti. Uno tra i primi immessi sul mercato di massa con funzionalità di domotica. Nuovi dispositivi nella linea Amazon annuncia wired.it:

“Con un lancio globale il colosso di Seattle non solo ha levato i veli alle ultime novità, ma ha mostrato anche i progressi compiuti dall’intelligenza artificiale che a grandi passi sta entrando nella nostra vita quotidiana e nella nostra casa.”

Amazon ha rivoluzionato la gamma dei dispositivi Echo, Eero e Fire Tv Stick, introducendo una novità afferma ansa.it:

“La nuova frontiera delle videocamere per tenere sott'occhio la casa è un drone.



Si chiama Ring Always Home Cam e lo ha svelato Amazon insieme ai nuovi smart speaker Echo e agli ultimi gadget Fire Tv.”

Dispositivi Echo

Amazon presenta la nuova famiglia di dispositivi Echo: tre modelli reinventati dal design sferico e audio migliorato.

L’alto parlante intelligente per avere Alexa in ogni stanza è disponibile nelle versioni economiche Echo Dot e Echo Dot con orologio, che in aggiunta ha un display LED per orario, temperatura, timer e sveglie. Disponibili al prezzo di 59,99 euro e 69,99 euro.



Mentre la versione standard Echo costa 99,99 euro e rileva automaticamente l’acustica dello spazio per ottimizzare la riproduzione, dispone di connettività bluetooth LE e include un hub per la smart home.

Grande innovazione invece per l’Eco Show 10 che, oltre allo schermo migliorato e un motore totalmente silenzioso, ruota a 360° insieme a te.

Come spiega ansa.it:

“Lo schermo da 10 pollici ruota per seguire l'utente durante una videochiamata, così da non farlo mai finire fuori dall'inquadratura, mentre la videocamera grandangolare da 13 megapixel regola l'inquadratura per mantenere l'utente e l'interlocutore sempre in primo piano e al centro dell'immagine.”

Nel rispetto della privacy puoi disattivare il movimento a tuo piacere.



Sul mercato entro la fine dell’anno al prezzo di 249,99 euro.

In ottica di sostenibilità, Amazon precisa che tutti i dispositivi Echo sono costruiti con tessuto, plastica e alluminio pressofuso riciclati al 100%. Mentre le fibre di legno utilizzate per la confezione provengono da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Infine, tali dispositivi, sono dotati di modalità risparmio energetico durante i periodi di inattività.

Dispositivi Eero

Sistema Wi-Fi di Amazon che permette di avere la connessione in tutta casa senza interruzioni di segnale. I nuovi router Eero 6 dual-band e Eero Pro 6 tri-band utilizzano la nuova tecnologia Wi-Fi 6 (quattro volte più veloce del Wi-Fi 5) in grado di coprire, rispettivamente, fino a 140 mq a 900Mbps e fino a 180 mq a 1 Gbps spiega macitynet.it.



Entrambe le versioni prevedono la possibilità di aggiungere fino a due Mesh Extender Wi-Fi da disporre in tutta casa, specifica tuttoinformatico.com, in modo da garantire connessione di massima qualità in ogni stanza.

L’attivazione richiede pochi minuti e sostituiscono il vecchio router utilizzando la stessa linea internet dell’operatore a cui siete abbonati. Supportano fino a 75 dispositivi contemporaneamente e possono funzionare come hub per la smart home. Ancora non certo il prezzo finale che si aggirerebbe intorno 129,99 per l’Eero 6 e intorno 229,99 per l’Eero Pro 6, saranno disponibili anche confezioni contenenti uno o due Mesh Extender Wi-Fi, ovviamente ad un prezzo superiore.

Dispositivi Fire Tv Stick

Il dispositivo che rende qualsiasi Tv una Smart Tv, ora ha un nuovo processore che rende la Fire Tv Stick il 50% più potente di prima afferma Amazon.



Riproduzione in streaming più rapida grazie alla risoluzione 1080p a 60fps e compatibilità con la tecnologia HDR. Supporto per la connessione 5 GHz per garantire maggiore fluidità e meno interruzioni. Tutte queste prestazioni con un consumo di energia ridotto del 50% rispetto ai modelli precedenti.

Costo sul mercato di 39,99 euro.

La versione economica è il Fire Tv Stick Lite al costo di 29,99 euro con risoluzione Full HD e dotato di Alexa Voice Remote Lite oppure c'è anche la versione top di gamma Fire Tv Cube al costo di 119,99 euro con risoluzione 4K Ultra HD a 60 fps, supporta la tecnologia HDR ed è collegabile ad Alexa.



Come spiega wired.it:

“Fire Tv Cube offre inoltre un riconoscimento vocale a lungo raggio all’avanguardia, con otto microfoni e una tecnologia di beamforming avanzata che combina i segnali dei singoli microfoni per eliminare il rumore, il riverbero, eventuali contenuti in riproduzione e persino ulteriori conversazioni che avvengono in contemporanea per assicurarsi che Alexa senta chiaramente la richiesta mentre è posizionata accanto alla tv.



Consente anche di controllare gli apparecchi audio/video esterni e integra anche uno speaker, quindi può assolvere anche alle funzioni di un tipico smart speaker anche quando non è collegato alla televisione.”

Dispositivo Ring Always Home Cam

Innovativo dispositivo per la video-sorveglianza della propria casa.

Annunciato direttamente da Amazon a fine settembre:

“Ti presentiamo Ring Always Home Cam, una piccola telecamera da interni autonoma che volerà automaticamente verso aree predeterminate della casa, offrendoti più punti di vista con una sola telecamera.”

Drone che può volare dentro casa in un percorso predeterminato oppure comandato manualmente per effettuare video-sorveglianza quando siamo al lavoro o in vacanza.



Torna autonomamente al dock per caricare la batteria se necessario, spiega hdblog.it. Si attiva quando avverte rumore oppure è pronto a decollare a comando.

Dotato di tecnologia anti-collisione è capace di evitare gli ostacoli. Per rispetto della privacy non può filmare se è in carica ma registra solo quando è in volo. Disponibile a partire dal 2021 costerà 249,99 dollari, ma, secondo informazione.it, non è ancora chiaro in quali mercati sarà disponibile: attualmente è sicuramente prevista la vendita negli USA.

Tanti sconti Amazon

Uno dei siti di e-commerci tra i più usati al mondo, da tempo presenta anche prodotti del suo stesso marchio.



