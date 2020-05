AvaTrade Piattaforme di trading online 2020

08/05/2020 10:38

I trader italiani offrono una varietà di piattaforme di trading all'avanguardia. Ciò semplifica l'esecuzione di operazioni manuali e operazioni automatizzate. Ognuna delle piattaforme di trading online è sapientemente realizzata per offrire ai trader un'esperienza di trading senza interruzioni.

AvaTrade ti offre una vasta gamma di strumenti di trading finanziario tra cui scegliere, incluso un ricco kit di risorse di grafici, strumenti analitici e indicatori economici.



AvaTrade risponde all’esigenze di tutte le tipologie di investitori, presentando una vasta gamma di piattaforme di trading per il trading manuale e quello automatico. Ogni piattaforma di trading online offre ai trader un’esperienza unica, presentando una vasta gamma di strumenti da scegliere (comprese le cryptocurrencies).

Ecco una panoramica delle piattaforme di trading.

AvaTradeGO

Con AvaTradeGO il trading sarà più semplice che mai, dal momento che l’app fornisce una guida passo-passo sull’apertura delle operazioni, supporto ogni qualvolta ne hai bisogno ed un feedback sulla tua attività.



Grazie ad AvaTradeGo si può gestire diversi conti MT4 e passa dai conti demo a quelli reali per ottenere tutti i dati di cui si ha necessità sulle operazioni. Basta utilizzare le credenziali del conto AvaTrade.

MetaTrade 4

Si tratta della piattaforma di trading online più potente al mondo, che offre tutto ciò di cui hai bisogno per svolgere le operazioni in un ambiente avanzato e diventare il miglior trader in linea con le diverse necessità.

Si tratta di un software facilmente personalizzabile, facile da usare per i principianti, ma adatto anche per i professionisti dei mercati.

Le caratteristiche sono ascrivibili alle seguenti:

piattaforma di trading più popolare al mondo

indicatori integrati

conto demo gratuito.

Trading automatico

Le piattaforme di trading automatizzato consentono ai trader di replicare o copiare le operazioni di esperti del Trading forex online e CFD.



I diversi software di trading automatico offrono ai trader la sicurezza per fare in modo che possano operare, anche quando non si ha il tempo richiesto a disposizione.

ZuluTrade

La piattaforma di trading online ZuluTrade esegue automaticamente le operazioni nel tuo account AvaTrade e aiuta a convertire le raccomandazioni dei trader esperti.

MetaTrader 5

MetaTrader 5 è la piattaforma multi-funzionale all’avanguardia che offre sistemi di trading automatizzato, strumenti tecnici e copy trading.



La piattaforma è pensata per facilitare la compravendita su diverse asset class utilizzando una serie di strumenti avanzati.

Le caratteristiche sono ascrivibili alle seguenti:

popolare piattaforma multi-asset a livello globale

44 oggetti grafici e 38 indicatori tecnici

2 schede aggiuntive in Market Watch con opzione per visualizzare gli swap

accesso diretto al calendario economico

Sell Stop Limit e Buy Stop Limit

Accesso al copy trading

Robot di trading integrati e Expert Advisor (EA).

Trading sul Mac

I trader che utilizzano Computer Macintosh possono operare con le seguenti piattaforme di trading:

MetaTrader 4 offre più di 200 valute, commodity, indici, titoli e altro ed è compatibile con tutti i principali browser senza bisogno di scaricare nulla.

Trading sul Web

Per i trader principianti AvaTrade offre Webtrader, una piattaforma di trading online innovativa.



Questa piattaforma si caratterizza per l’interfaccia facile da usare e il design moderno. Non è necessario scaricare o installare alcuna applicazione ed è possibile accedere al WebTrader da qualsiasi pc.

Fonte: News Trend Online