Banca MPS: deal con Unicredit più probabile ora. Ecco perchè

La seduta odierna prosegue in maniera altalenante anche per Banca Monte Paschi che risente dell'andamento ondivago registrato dai principali indici a Piazza Affari.

Dopo due sessioni in rally che hanno portato a mettere a segno un rialzo complessivo di circa il 10%, il titolo oggi ha provato ad allungare ancora il passo, salvo poi tornare indietro.



Banca Monte Paschi è sceso anche in territorio negativo e dopo aver toccato un minimo a 1,113 euro ha avviato un recupero riportandosi a ridosso della parità.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 1,137 euro, sui valori del close di ieri, con oltre 3,8 milioni di azioni transitate sul mercato, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,7 milioni.





Banca Monte Paschi non reagisce oggi agli ultimi rumor relativi al futuro del gruppo e alle potenziali nozze con Unicredit, di cui si parla ormai da qualche tempo.

Secondo quanto riportato da Reuters, all’interno del pacchetto di misure per facilitare l’acquisizione di Banca Monte Paschi da parte dell'istituto di Piazza Gae Aulenti, sarebbe allo studio una significativa cessione di NPE, ossia di esposizioni non performanti di Unicredit ad AMCO per un controvalore nominale complessivo di 14 miliardi di euro.





AMCO potrebbe inoltre rilevare anche un portafoglio di crediti in bonis, ma ad alto rischio di Banca Monte Paschi.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che la cessione di NPE ad AMCO permetterebbe un ulteriore significativo miglioramento dell’asset quality di Unicredit, dato che l’NPE ratio passerebbe dal 4,6% del terzo trimestre 2020 all’1,5% circa.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’operazione dovrebbe prevedere un prezzo medio di cessione in area 30 centesimi di euro, (coverage medio NPE al terzo trimestre 2020 del 61%) e un impatto a capitale limitato per Unicredit.



Gli esperti di Equita SIM ritengono che questa misura, unita ad un aumento di capitale di Banca Monte Paschi/contributo da DTA per ulteriori 5 miliardi di euro, possa agevolare significativamente un’acquisizione da parte di Unicredit.Al contempo si avrebbe una riduzione dei rischi sia sull’asset quality (NPE Ratio combined in area 2% sui dati del 3° trimestre 2020) che sui contenziosi legali.In attesa di sviluppi gli analisti di Equita SIM mantengono una view improntata alla cautela tanto su Banca Monte Paschi quanto su Unicredit, con una raccomandazione "hold" per entrambi e un prezzo obiettivo a 1,6 euro per la prima e a 8,8 euro per la seconda.Ad accendere i riflettori su Banca MPS e Unicredit sono stati oggi anche i colleghi di Intesa Sanpaolo sulla scia delle indiscrezioni relative al possibile acquisto da parte di Amco di crediti non performanti di Unicredit fino a 14 miliardi di euro.Secondo Intesa Sanpaolo è chiaro che il Governo è al lavoro per rendere appetibile l'acquisizione della banca toscana da parte di Unicredit.In questa direzione sta affrontando tutte le questioni chiave dell'operazione: l'insufficienza di capitale, i contenziosi legali e il peggioramento della qualità degli attivi.A detta degli analisti, anche alla luce di quello che sta facendo il Governo, la fusione tra Banca Monte Paschi e Unicredit sta diventando più probabile.Fonte: News Trend Online