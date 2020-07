Bond oggi: alla ricerca di rendimenti sotto i cieli d’Australia

24/07/2020 08:20

Ha messo a segno uno dei movimenti più violenti della crisi di marzo: il dollaro australiano è passato infatti in poche settimane da 1,61 a 1,90 contro euro, per poi registrare un’oscillazione altrettanto forte in senso opposto e tornare sui livelli di partenza. Se acquistato al culmine della crisi, un bond in Aud avrebbe garantito quasi il 18% in termini di plus valutario, con l’aggiunta di una performance dovuta al parallelo incremento delle quotazioni, derivante da un ulteriore taglio dei tassi di interesse, attuato fra febbraio e marzo ma successivo a un trend ribassista di lungo periodo.



Ora il relativo valore si attesta allo 0,25%, quando fino al 2016 non era mai sceso sotto il 2%. L’Eden dei rendimenti è quindi terminato? Probabilmente sì ma è pur vero che, in presenza di un rimbalzo dell’economia e soprattutto di un ritorno in scena dell’inflazione, l’Australia sarebbe il primo Paese al mondo a riadeguarsi lentamente a una politica monetaria meno espansiva.

Se l’Aud tornasse giù

In realtà i mercati prevedono una nuova fase di possibile debolezza del dollaro australe, sebbene meno violenta rispetto a quella primaverile.



Ed è qui che si apre la prima finestra da cui scrutare l’orizzonte dell’obbligazionario in Aud. L’analisi grafica in verità non dà nessun segnale di inversione ribassista della valuta: da inizio giugno si muove infatti in una lateralità stabile, con addirittura l’anomalo andamento orizzontale della media mobile a 200 sedute, che - come sempre - rappresenta il riferimento assoluto per valutare forza o indebolimento della divisa.

Attualmente è sopra il cross Eur/Aud, confermando il trend positivo per il dollaro ma a una distanza piuttosto contenuta, tale da non conferire un avviso di definitivo consolidamento. Che si manifesterebbe con un ritorno sotto 1,60 contro gli 1,633 della chiusura di ieri, mentre un’inversione sarebbe confermata dalla retrocessione oltre gli 1,66, dove si collocano il primo supporto per l’Aud e appunto la media mobile a 200 del cross con l’euro.



In sintesi si identifica una fascia laterale in cui la coppia si muove, compresa fra il livello superiore di 1,6614 e quello inferiore di 1,599. Gli specialisti di Forex vedono però un’inversione di trend a favore dell’euro, sull’onda di quanto sta avvenendo rispetto al dollaro Usa, anche per complesse valutazioni sull’avversione al rischio, sull’export di materie prime e su possibili difficoltà dell’economia Usa, abbastanza correlata a quella australiana.



Se l’Aud si debilitasse tornerebbe a essere attraente in ottica di medio e lungo periodo, quella che importa maggiormente gli obbligazionisti.

Sul fronte dei bond

E’ inevitabile - in base a quanto detto prima - che le quotazioni siano oggi molto alte. Il governativo Australia 3,25% scadenza 2029 (Isin AU3TB0000150 – trattato su Tlx – ultimo prezzo 120,6 Aud) quotava sui 103 a maggio 2018 ma sta dimostrando un’elevata volatilità nell’ultimo periodo.



I suoi spread di mercato sono contenuti e fanno sì che il titolo si presti bene a chi voglia sfruttare la velocità di fluttuazioni fra minimi sui 118 e massimi sui 122/124. Volendo andare più lunghi altrettanto violento nelle variazioni si dimostra l’Australia 3,75% 2037 (Isin AU3TB0000192 – trattato su Tlx – ultimo prezzo 135,4 Aud – spread sui 90/100 pb).

Entrambi hanno un appeal puramente speculativo, poiché in termini di rendimenti assoluti la curva australiana è ora poco appetibile, considerando che lo yield del decennale si colloca allo 0,87%, quando un anno era all’1,25% e nel 2013 al 4,3%. E’ pur vero che l’emittente è uno dei pochi rimasti al mondo con rating tripla A.

Quali alternative allora?

La ricerca di titoli decisamente più convenienti in termini di quotazioni porta a rivolgersi a bond bancari, meglio se a tassi variabili, oggi più adeguati in ottica futura rispetto ai tassi fissi.



Un esempio lo fornisce una struttura molto particolare, che in realtà è un ibrido: si tratta del Bnp Arbitrage tasso misto Gn23 Aud (Isin XS1235187306 – trattato sul Mot – taglio 2.000 Aud), indicizzato non ai tassi australiani ma quello Bce (Euribor 3 mesi + 2%), sebbene espresso appunto in Aud.

Quando fu emesso ricevette non poche critiche ma adesso quota sui 99,5, ha una cedola all’1,67% ed espone appunto al cambio australiano, strano compromesso che da circa un anno è tornato attorno alla pari dopo una fase iniziale depressa. Più tradizionale il Credit Suisse Mc St26 Aud (Isin XS1444047697 – taglio 2.000 Aud): riconosce il tasso Aud-Bbr-Bbsw a 3 mesi, con un floor (livello minimo) al 2%.



Si paga sui 101,5 con spread sui 40-50 pb. Altrimenti, per chi opera sui mercati “Otc”, si apre il mondo dei tassi variabili emessi da banche australiane, con cedole talvolta interessanti. Il tutto conferma come l’obbligazionario del Nuovissimo Continente sia proprio un universo a parte, che merita più attenzione di quanto forse non raccolga.

Fonte: News Trend Online