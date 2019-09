Bond oggi: cosa sta succedendo ai Btp lunghi

16/09/2019 08:09

Situazione molto contraddittoria quella delle ultime sedute per i Btp. L’effetto Bce c’è stato ma non così unidirezionale come qualcuno si aspettava. Al giovedì caldo ha fatto seguito un venerdì di prese di profitto ed era inevitabile considerando le elevatissime quotazioni.

Ora i lunghi stanno cercando di delineare meglio il proprio trend e di confermare le nuove recentissime resistenze, oltre le quali si potrebbe esprimere altra forza, sempre che motivi imprevisti non interrompano l’“upside”. Uno dei tanti è quello delle quotazioni del petrolio, che ormai costituisce il vero artefice primario di spinta dell’inflazione.



Tensioni fra Iran e Arabia Saudita potrebbero modificare all’improvviso le attese di rialzo del costo della vita, sebbene la Bce abbia precisato che solo “fattori stabili” modificheranno la sua politica monetaria. Il greggio invece – per sua natura – è tipicamente discontinuo.

Attenzione tuttavia alla sensibilità dei Btp - come degli altri titoli di Stato europei - in termini di repentine tensioni dei prezzi dovute appunto a brusche eccitazioni da cause geopolitiche.

Un “gioco” da grandi

Che il mercato sia ormai nelle mani soprattutto di operatori professionali è dimostrato dall’andamento dei grafici, impostati su movimenti molto tecnici.

Il Btp 2,8% 2067 (Isin IT0005217390) ha evidenziato candele altalenanti negli ultimi giorni, con una nuova resistenza di brevissimo periodo a 121,08 euro (distanza dall’ultima quotazione del 2,45%), che però giovedì non è stata ritestata.



I controvalori scambiati sono risultati meno rilevanti rispetto a fasi precedenti, ancorché giovedì abbia segnato quasi un record, con 320 milioni trattati su Borsa Italiana, evento però ineluttabile. Il mercato sembra quindi attendista, con un supporto sui 112,1, ancora lontano rispetto all’ultima chiusura a 118,18.

Il Btp 3,85% 2049 (Isin IT0005363111) delinea un quadro simile, pur con valori logicamente diversi.

Ripete il trend del 2067 e risulta quindi meno interessante dato il maggiore investimento richiesto. Con una resistenza a 145,15 euro rispetto all’ultima quotazione a 142,45 registra un distacco in percentuale dell’1,89%, minore rispetto al 2067, aspetto di cui tenere conto. Il primo supporto è a 138,6.

Il Btp 3,45% 2048 (Isin IT0005273013) conferma lo stesso movimento dei 2067 e 2049, con un’ultima chiusura a 134,4 euro, distante l’1,86% dalla resistenza di 136,9, delineatasi da pochi giorni.



Come nei casi precedenti si è registrato un top mercoledì 4 settembre, con l’accostamento alla trendline superiore di un canale rialzista iniziato a gennaio 2019, quando il titolo quotava sui 96,2 euro, Ora il primo supporto è a 133 ma quello più significativo si colloca a 119,8.

Gli ultimi giorni si sono confermati molto volatili, anzi fra i più volatili dell’anno.

Il Btp 3,25% 2046 (Isin IT0005083057) segnala oscillazioni equivalenti a quelle dei “colleghi” a scadenza più lunga e come loro è ancora supportato da vari indicatori tecnici, fra cui il SuperTrend, che in tutti i casi resta rialzista.



Attenzione però alle indicazioni del Chaikin money flow: evidenzia massimi discendenti riferiti ai tre rialzi segnati da marzo in poi. E’ un’importante indicazione di cui tenere conto.

Infine una scadenza meno lunga. Il Btp 3,35% 2035 (Isin IT0005358806) denota una minore volatilità di breve periodo e una distanza inferiore dell’ultima quotazione di 126,5 euro rispetto alla resistenza di 128, con un valore dell’1,1%.

Molti indicatori sono sul “sell” da lunedì 9 settembre e i flussi in entrata appaiono meno corposi in confronto alle altre scadenze prese in considerazione.

Massimi ante Bce

Il mercato ha anticipato gli annunci della Bce e si trova ora a convivere con le prese di profitto, come già avvenuto in passato in occasioni simili.



Lo dimostra il rendimento del decennale, che dai minimi di giovedì a 0,76% è risalito venerdì allo 0,95% in apertura di seduta per poi chiudere sullo 0,87%. Tanta volatilità quindi e di fronte alle previsioni di ulteriori crescite delle quotazioni, condivise solo da una parte degli operatori, è questo ancora una volta il fattore prevalente, che probabilmente caratterizzerà gli scambi fino all’effettivo avvio degli acquisti da Qe a novembre.

Fonte: News Trend Online