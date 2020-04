Bond oggi: giù il Try e i tassi. E’ un “buy” da fine del mondo? 

23/04/2020 08:16

C’è chi guarda i numeri riferiti ai derivati sulla valuta e sostiene che il crollo non è ancora terminato e chi invece osserva il grafico del cross sull’euro e ritiene che il doppio minimo di fine agosto 2018 e delle ultime sedute apra le porte a qualche speranza di inversione del trend ultra ribassista della lira turca.

Sulla quale operare con le obbligazioni è divenuto complesso per tre motivi:

il continuo ribasso dei tassi (ieri ulteriore taglio di ben 100 pb contro i 50 previsti dal consensus) allontana dai rendimenti super allettanti di tempi recenti ma con anomali disallineamenti non facili da gestire;

il mercato appare nettamente meno liquido;

il crollo della valuta potrebbe portarla in territori “sconosciuti”.

Il quadro della lira

A 7,55 su euro il Try è tornato a un passo dal supporto (logicamente resistenza per l’euro) di 7,92, registrato fra fine agosto e inizio settembre di due anni fa.



Allora scattò un successivo veloce rimbalzo, con un ritorno nell’area dei 6 ma in un quadro generale diverso e soprattutto in una conformazione grafica tipica di una circostanza emergenziale, dovuta soprattutto a motivi politici e caratterizzata da un veloce picco realizzatosi nell’arco di un mese.

Ora invece il crollo si è manifestato in maniera progressiva, trovando una spinta nel coronavirus e in un’economia ristagnante, come conferma l’inflazione in continuo calo, scesa ormai sotto il 12% su base annua contro l’oltre 25% di fine 2018. Proviamo allora a identificare dei livelli di eventuale rafforzamento.



Si manifesterebbero solo con un ritorno sotto 6,91 e poi 6,54, sebbene dal 22 gennaio si sia delineata una trendline ribassista di una precisione assoluta, grazie alla quale si potrebbe ipotizzare una salita ben oltre 8 Eur/Try. Dato che alla Banca centrale di Ankara la difesa della lira interessa in effetti ben poco fintanto che la bilancia commerciale resterà negativa, seppur in miglioramento rispetto ai baratri del 2013 e 2018, possibili recuperi non hanno grandi margini per manifestarsi.

Il panorama delle obbligazioni

Sul fronte delle emissioni in lira turca – scontata la scelta di quelle relative a organismi sovranazionali a rating tripla A – per le quotate su Borsa Italiana si verifica una curva di rendimenti che varia da minimi del 13-14% a massimi del 20%, a causa di disallineamenti dovuti a spread talvolta fuori controllo in un mercato poco liquido.



I relativi valori fra l’altro contrastano con la “yield curve” dei governativi turchi, alla faccia dei puristi delle teorie monetarie. Anche perché le quotazioni sono salite, a causa del taglio dei tassi e ciò soprattutto per i bond ad alto rendimento cedolare, frutto della situazione anomala degli ultimi anni, ma sono appunto progredite in maniera irregolare.

In realtà nelle ultime settimane – complice la pandemia – i corsi hanno subito correzioni di un certo rilievo persino in presenza di continui ribassi dei tassi. L’Ebrd 23% Mz22 Try (Isin XS1879224373 – taglio 1.000) quotava ieri per esempio sui 114,1 contro minimi di 97 del maggio 2019 ma massimi di 128 registrati a febbraio.



Il Bei 16% Ag23 (Isin XS1860487252 – taglio 1.000 – chiusura a 104,6) non ha festeggiato nella seduta di un ulteriore mercoledì freddo dei tassi il nuovo taglio di 100 pb perdendo il 2,1% in poche ore con scambi deboli. A gennaio aveva toccato i 120/122. Lo scenario quindi è complesso e soprattutto in ebollizione, il che rende ancor più complessa l’operatività in un ambito obbligazionario che è un mondo a sé.

Nell’ambito del quale le performance possono risultare rilevanti a condizione di muoversi con abilità e padronanza fra oscillazioni di tassi, prezzi e cross valutario in incessante mutazione.

Fonte: News Trend Online