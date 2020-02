Bond oggi: high yield troppo cari? Come gestirli al meglio

27/02/2020 08:00

Meglio aspettare una correzione relativamente alle obbligazioni high yield prima di prendere posizioni in portafoglio o di aumentarle? Gli indici dicono di sì. Le performance dell’ultimo anno lo confermano. Le quotazioni dei singoli emittenti sono inevitabilmente contradditori, sebbene si sia assistito di recente a un rialzo anche di quelle riferite a titoli solitamente fiacchi.

Il problema sta nel fatto che molti piccoli e medi investitori guardano a questo mondo per l’assenza di alternative e attratti da cedole sostanziose. E’ pur vero che i numeri inducono alla prudenza dopo un 2019 a tutto sprint e con grafici esplosivi. Uno fra i tanti: l’Ice BofAml Euro High Yield Total Return Index Value è passato dai 163,1 punti di dieci anni fa ai 328 di ieri.



L’ottimismo appare eccessivo e ormai lascia spazio solo all’attesa di prese di profitto, che si realizzeranno improvvisamente di fronte a Banche centrali sempre più mistificatrici.

Compro quello o quell’altro?

La domanda che viene allora posta insistentemente sta nel come selezionare le eventuali occasioni che il mercato talvolta offre.

Alcuni principi base si riferiscono indistintamente a tutte le obbligazioni high yield e quindi anche a quelle presenti per esempio su Tlx, alle quali ci si rivolge maggiormente. Il primo consiglio sta nell’anteporre società quotate pure in Borsa. E’ il caso di molte. Il verificarne gli andamenti del capitale azionario agevola a capire se ci sono problemi magari sottovalutati sul fronte del credito.



Preferibili inoltre le grandi capitalizzazioni. Sentendo le opinioni di alcuni gestori di primo piano si avverte, per fare un esempio, una certa unanimità di valutazioni positive per le statunitensi Netflix e CenturyLink, la prima gigante della distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d'intrattenimento a pagamento e la seconda della telefonia.

Hanno business consolidati e in crescita, mentre altre corporate sono legate a settori più tradizionali. Da questo primo passo si va al secondo. Consistente nel capire se si è indennizzati dal rischio. In altre parole se il rendimento è adeguato. Negli ultimi mesi l’offerta di nuove emissioni in $ è stata rilevante e ciò ha trovato risconto nel maggior numero di obbligazioni quotate sul regolamentato italiano.



Spesso però non si verificano corretti andamenti del rapporto yield/scadenza, nel senso che i rendimenti delle scadenze lunghe non premiano a sufficienza il ben maggiore rischio che comportano. E’ l’effetto di due concause: la curva Usa del tutto anomala e spread denaro-lettera troppo larghi.

Attenzione quindi anche a questi fattori.

Come sfruttare la futura volatilità

Altrettanto decisiva è la selezione delle attività e delle nazionalità. Concentrarsi per esempio sulle obbligazioni della telefonia (che rendono molto bene in questa fase) o solo statunitensi può costituire un errore.



E’ pur vero che il posizionamento su quelle europee appare difficile, a causa sia dei tagli elevati sia di una minore trasparenza degli emittenti. Il rivolgersi agli Etf, ormai sufficientemente diversificati e distributori di cedole consistenti, realizzando per esempio piani di acquisto (Pac) nel lungo termine, con cui affrontare possibili tempeste future, è allora meglio che esporsi su singoli titoli, anche quando ciò sia fattibile.

La disponibilità di ormai oltre 30 replicanti, relativi all’obbligazionario high yield, presenti su Borsa Italiana, consente una sufficiente potenzialità di differenziare sottostanti, valute, strategie ed emittenti per costruire un portafoglio non solo ampio ma sufficientemente dinamico per amplificare i rendimenti finali.



Con un po’ di trading, non troppo esasperato, è possibile infatti incrementare le performance, soprattutto in presenza di quella che molti auspicano diventi la caratteristica futura di questo settore, ovvero la volatilità. Quando le quotazioni salgono troppo è inevitabile infatti che presto o tardi una spallata la diano.

Al contrario di quanto avviene per altri asset nel caso di un Pac su Etf high yield una discesa si trasformerebbe in occasione di “buy”. Di quest’aspetto riparleremo in una prossima puntata di Bond oggi.

Fonte: News Trend Online